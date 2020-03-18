С 1 апреля до 15 июня будет проходить прием документов для поступления в AKFA University в 2020—2021 учебном году. Вуз планирует принять на обучение 100 студентов только на одно направление — медицинское.

При подаче заявок необходимы следующие документы:

удостоверение личности (паспорт);

аттестат/диплом о среднем или среднем специальном образовании;

сертификат IELTS (минимум 5,5) или эквивалент TOEFL.





AKFA University был образован год назад и уже вызывает большой интерес у иностранных студентов. Количество абитуриентов, желающих поступить в вуз становится все больше. Об этом свидетельствует тот факт, что около 20 абитуриентов из других стран уже успели подать документы на 2020−2021 учебный год. В настоящее время их документы находятся на стадии рассмотрения.





Сегодня в университете AKFA обучаются 152 студента, в том числе 16 из Южной Кореи. Своими впечатлениями студенты поделились в специальном видеоролике:

Подробную информацию можно узнать на сайте.

Задать дополнительные вопросы о поступлении можно на официальных страницах университета в соцсетях.

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