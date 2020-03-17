Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков на пресс-конференции во вторник ответил на вопросы, достаточны ли принимаемые властями меры борьбы с коронавирусом COVID-19.

Журналистов интересовало, почему Узбекистан не ограничил сообщение с другими странами раньше, чтобы не допустить проникновение в страну болезни. Они также попросили прокомментировать заявления, что власти могли до определенного времени скрывать наличие случаев заражения.

Нурмат Атабеков заявил, что до выявления первого случая коронавируса в Ташкенте было проведено 1700 исследований.

«Узбекистан не намерен скрывать инфекцию. Инфекция — это такая вещь, что ее нельзя скрыть. Она завтра где-нибудь проявится», — заявил он.

Все проводимые в стране мероприятия оправданы и своевременны и соответствуют процедурам Всемирной организации здравоохранения, подчеркнул главный государственный санитарный инспектор.

Карантинные меры проводятся в двух вариантах. Прибывшие чартерными рейсами граждане изолируются и берутся на карантин. Если вирус выявляется у прибывшего из эпидемическ неблагополучного региона, устанавливается карантин в домашних условиях.

Нурмат Атабеков обратил внимание, что Россия, где вирус был выявлен намного раньше, только с 18 марта закрывает границы. Действия властей Узбекистана соответствуют международным стандартам, подчеркнул он.

Он сообщил, что 16 марта в Узбекистан из-за рубежа было совершено 18 авиарейсов, на которых прибыло 2500 тысяч человек. На 4 поездах прибыло примерно 1000 человек. Через автодорожные пункты пропуска прибыли 21 тысяч человек. За всеми прибывшими, кроме тех, кто взят под карантин, ведется медицинское наблюдение по месту жительства.

За прошедшее время 7900 человек были на карантине, из них более 5800 выписаны домой, 2100 остаются на карантине. Лечение полностью бесплатное. Находящиеся на карантине три раза в день проходят исследования, поэтому выписанные являются здоровыми, заверил он.

Нурмат Атабеков назвал карантин, несмотря на определенные неудобства, возможностью для граждан отдохнуть, почитать книги, заняться спортом и поправить здоровье. Для этого созданы все возможности, подчеркнул он.

У пациентов в Узбекистане болезнь протекает в легкой форме, «клинические признаки у наших пациентов практически отсутствуют», — сказал глава Госинспекции санэпиднадзора.

Китай эпидемию поборол — каждый день там в среднем регистрируется 20 больных. Китай доказал, что это не невозможно. Значит, и все мировое сообщество, включая Узбекистан, сможет ее победить, считает он.

Отвечая на вопрос, должно ли распространение инфекции пойти на спад с потеплением, Нурмат Атабеков сказал, что чем выше температура и суше воздух, тем меньше количество вирусов. Острые респираторные вирусные заболевания, грипп, коронавирус — это сезонные заболевания, которые наблюдаются осенью, зимой и весной, отметил он.

Гражданам, у которых имеются признаки коронавируса, рекомендуется не выходить из дома, а обращаться к врачу. Горячая линия по вопросам коронавируса доступна по номеру 1003.