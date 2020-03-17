Среди восьми человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, нет больных в тяжелом состоянии, сообщил 16 марта министр здравоохранения Алишер Шадманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Как мы уже писали, шестеро из инфицированных — члены одной семьи (первая пациентка прибыла из Парижа 11 марта, вирус выявлен 15 марта). Еще два случая выявлено у граждан Узбекистана, прибывших из Стамбула 15 марта и Лондона 14 марта.

«Наши сотрудники во время проверки в аэропорту с помощью тепловизора установили повышенную температуру у гражданина, прибывшего из Турции. На специальном автомобиле скорой помощи он был доставлен в Институт вирусологии, там был проведен анализ и выявлено это заболевание. Гражданин не покидал аэропорт», — сказал Алишер Шадманов.

Министерство здравоохранения совместно с МВД составили список лиц, прибывших рейсом из Стамбула в Ташкент, в местах их проживания проведены разъяснительные беседы, они взяты под карантин.

По состоянию на 16 марта 641 человек помещен на карантин в медицинских учреждениях — у них пока не выявлено заболевание, но они были в контакте с зараженными пациентами. Из них 49 находятся в Институте вирусологии, 85 — в Ташкентской городской клинической больнице №6, 181 — в санатории «Бустон» в Кибрайском районе Ташкентской области, 212 (прибывшие из Сеула) — в санатории «Энергетик» в Чирчике, 114 — в частной клинике, сообщил министр.

Алишер Шадманов также отметил, что 5661 гражданин находится на домашнем карантине. Они напрямую не контактировали с зараженными пациентами, но были в контакте с теми, кто сейчас находится на карантине в медучреждении.

Пассажиры рейса Рига — Ташкент, прибывшие 16 марта в Наманган, направлены на карантин в санатории и медучреждения Касансайского и Туракурганского районов Наманганской области. Туда же будут доставлены 37 граждан, эвакуированных из Ирана.