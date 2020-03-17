Правоохранительные органы выявили двух человек, распространивших информацию о гражданах, заразившихся коронавирусом и находящихся на карантине, их действиям дается правовая оценка, сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов.

Отметим, 15 марта в Telegram стала распространяться личная информация о пациентке, у которой был выявлен коронавирус, а также о членах ее семьи. Telegram-канал Context.uz напомнил, что подобные действия недопустимы согласно законам о защите персональных данных и об охране здоровья граждан и призвал правоохранительные органы заняться этой проблемой.

Шохрух Гиясов также сообщил, что МВД и Генеральная прокуратура создали рабочую группу по выявлению распространения ложной информации и материалов, вызывающих панику среди населения.

На сегодня рабочая группа выявила 33 аккаунта в социальных сетях, «неверно трактующих обстановку в стране» и распространяющих недостоверную информацию Из них 25 аккаунтов принадлежат пользователям за рубежом, 8 — гражданам Узбекистана. В настоящее время личности граждан установлены, ведется доследственная проверка.

Выявлены 13 граждан, распространяющих ложную информацию в социальных сетях, отметил пресс-секретарь МВД. С девятью из них проведена разъяснительная работа. В отношении оставшихся четырех лиц будут применены наказания «в соответствии с законодательством».

С 27 гражданами, торгующими на дехканских рынках в Ташкенте, Хорезмской, Наманганской, Ферганской и Самаркандской областях, а также с частными извозчиками, которые «пытались воспользоваться ситуацией» и подняли цены, проведена профилактическая беседа.

Пресс-секретарь МВД призвал граждан не верить необоснованной информации, не поддаваться панике и не искать выгоды в ситуации, сложившейся с распространением коронавируса в стране.