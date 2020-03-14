14 марта в 10:40 на улице Фозилтепа в Учтепинском районе Ташкента произошло обрушение части двухэтажного здания автосервиса, сообщила пресс-служба хокимията района.

По данным ГУВД столицы, в автосервисе произошел взрыв кислородного или газового баллона, в результате чего обвалилась часть крыши. Имеются пострадавшие, их число не уточняется.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, хокимият города, ГУВД и соответствующие службы организовали работы по расчистке завалов и ликвидации последствий.

Возможная причина происшествия — нарушение правил безопасности работ. Пожара не было, уточнили в ГУВД.