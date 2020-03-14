Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил террористический акт в Алматы, сообщило издание Tengrinews.kz.
По данным КНБ, 13 марта в Алматы задержан и с санкции суда арестован приверженец идеологии международной террористической организации ДАИШ («Исламское государство»), запрещенной в Казахстане и многих других странах мира.
«Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты», — рассказали в КНБ.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 255 (акт терроризма) и 258 (финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Казахстана. Идет следствие.
Doniyor Baxtiyor Madatov
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