Правительство Узбекистана издало распоряжение о проведении 14−15 марта всенародного благотворительного хашара «Обод юрт» («Благоустроенный край»).

Традиционное мероприятие, проводимое в преддверии праздника Навруз (21 марта), направлено на благоустройство и озеленение территорий.

Министерствам, ведомствам и другим организациям рекомендовано по добровольному желанию сотрудников перевести сумму их дневного заработка на счета благотворительного общественного фонда «Махалла».

Эти средства будут направлены на поддержку малообеспеченных и потерявших кормильца семей, одиноких и нуждающихся в социальной помощи пожилых, людей с инвалидностью и другие благотворительные цели.