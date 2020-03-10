Торговый центр «Ишонч», исполняющий мечты узбекистанцев более десяти лет, сделал своей важной задачей приносить пользу и счастье каждому человеку и семье. Человек будет счастлив, когда его семья живет в мире, когда он уверен в будущем своих детей. Торговый центр «Ишонч» помогает своим клиентам жить счастливо.





6 марта с торжественным открытием нового Янгикурганского филиала в Наманганской области число торговых центров «Ишонч» по Ферганской долине возросло до 14. Согласно перспективному бизнес-плану, в этом году планируется увеличить количество филиалов сети до 25. В ближайшие дни ожидается открытие еще двух новых точек в Наманганской области в районах Учкурган и Чартак.





В филиалах торгового центра находится более трех тысяч товаров. Поэтому посетители «Ишонча» могут приобрести необходимую продукцию в кредит в любом удобном филиале за 15 минут при наличии только паспорта.

Сервис и сервисная деятельность центра постоянно совершенствуются на основе современных стандартов. Сидя дома или в офисе, можно пользоваться онлайн-услугами — произвести платежи, заказать товары и воспользоваться многими другими имеющимися удобствами. Доставка товаров по адресу, установка и консультация по использованию продукции специалистами центра проводятся бесплатно. Помимо этого у сети «Ишонч» есть единый центр поддержки клиентов.





В торговом центре «Ишонч» клиент всегда прав. Компания старается делать все, чтобы клиент ушел довольным. Например, если покупателю не понравился товар, то он может в течение 30 дней вернуть его либо заменить на другой.

«Ишонч» создает все удобства в торговых центрах, год за годом получает брендовый статус и стремится поддержать международные стандарты. А постоянное улучшение качества и объема предлагаемых услуг входит в число высоких ценностей кредитно-торгового центра «Ишонч».





Коллектив торгового центра «Ишонч» всегда рад помочь своему покупателю и предлагает посетить любой филиал, увидеть всего его плюсы, а также подобрать себе желанный товар.

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