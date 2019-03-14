Компания «Узбекнефтегаз» и американская Air Products подписали соглашение об условиях создания совместного предприятия по производству технических газов стоимостью до 450 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Документ был подписан по итогам встречи министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова и президента Air Product Сейфи Гассеми. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможности организации производства гелия из природного газа на территории Узбекистана.

Делегация Air Products провела переговоры в Министерстве инвестиций и внешней торговли и компании «Узхимпром», где обсудила вопросы участия в организации производства аммиака и карбамида в Сырдарьинской области.

В октябре 2018 года «Узбекнефтегаз» и Air Products подписали соглашение о реализации перспективных проектов в области глубокой переработки газов стоимостью 2 млрд долларов. В среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 млрд долларов на основе государственно-частного партнерства.

В состав кластера войдут газохимический комплекс (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins), а также около 10 заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа и производить 200−250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100−150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.