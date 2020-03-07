С 7 марта на 51-м автобусном маршруте Ташкента (Бешагач — Юнусабад) начато тестирование китайского электробуса Yutong, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании «Тошшахартрансхизмат».
Двенадцатиметровая низкопольная машина модели ZK6128BEVG рассчитана в среднем на 70 пассажиров и способна проезжать на одной зарядке 300 и более км (время зарядки — 4−5 часов от обычной сети).
Трехдверный электробус оснащен системой кондиционирования и отопления, электронными маршрутоуказателями, ручным пандусом в средней двери и имеет закрытую кабину водителя.
Транспортное средство имеет литий-ионные батареи и оснащено интеллектуальной системой управления аккумуляторами при сильной жаре, а также автоматической системой пожаротушения в отсеке батареи.
Как отметили в «Тошшахартрансхизмат», испытания электробуса будут длиться несколько месяцев. По имеющимся данным, власти города планируют закупку десятков электробусов.
До этого в столице в течение трех месяцев тестировался электробус Vitovt Electro E420 производства «Белкоммунмаш» (Беларусь). В отличие от Yutong белорусская машина оснащена суперконденсаторами, обеспечивающими сверхбыструю зарядку, но запас хода при этом составляет примерно 30 км. Для нее также необходимо наличие специальной зарядной станции.
Борис Халиков
Весь городской автобусный парк нужно срочно переводить на электробусы. Это хоть как-тт улучшит тяжелейшую экологическую ситуацию в городе.