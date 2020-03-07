С 7 марта на 51-м автобусном маршруте Ташкента (Бешагач — Юнусабад) начато тестирование китайского электробуса Yutong, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании «Тошшахартрансхизмат».

Двенадцатиметровая низкопольная машина модели ZK6128BEVG рассчитана в среднем на 70 пассажиров и способна проезжать на одной зарядке 300 и более км (время зарядки — 4−5 часов от обычной сети).

Трехдверный электробус оснащен системой кондиционирования и отопления, электронными маршрутоуказателями, ручным пандусом в средней двери и имеет закрытую кабину водителя.





Транспортное средство имеет литий-ионные батареи и оснащено интеллектуальной системой управления аккумуляторами при сильной жаре, а также автоматической системой пожаротушения в отсеке батареи.

Как отметили в «Тошшахартрансхизмат», испытания электробуса будут длиться несколько месяцев. По имеющимся данным, власти города планируют закупку десятков электробусов.

До этого в столице в течение трех месяцев тестировался электробус Vitovt Electro E420 производства «Белкоммунмаш» (Беларусь). В отличие от Yutong белорусская машина оснащена суперконденсаторами, обеспечивающими сверхбыструю зарядку, но запас хода при этом составляет примерно 30 км. Для нее также необходимо наличие специальной зарядной станции.