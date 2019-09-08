Электробус Vitovt Electro E420 в субботу впервые проехал по своему маршруту в Ташкенте, на котором он будет испытываться в течение трех месяцев. Машина ярко-желтого цвета производства предприятия «Белкоммунмаш» (Беларусь) была доставлена в столицу 3 сентября.





Пассажирами первого рейса стали руководители компании «Тошшахартрансхизмат» и автобусного парка №7, в котором электробус будет базироваться на время испытаний.





Vitovt Electro E420 оснащен системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, которые обеспечивают запас хода на 21−25 км с учетом полной загрузки салона. Время полной зарядки накопителей составляет около 6минут, она будет осуществляться на конечной станции.





Полностью низкопольный салон рассчитан на 27 посадочных мест и всего может вместить 86 человек. В салоне имеются две накопительные площадки в передней и средней частях, на которых также могут разместиться пассажиры с ограниченной мобильностью на инвалидных колясках.





Сиденья в салоне расположены по схеме 2+1 в передней части и 2+2 — в задней. По желанию заказчика производитель может изменить количество кресел.





Салон оснащен системой кондиционирования и имеет довольно широкие форточки, способные обеспечить нормальный уровень естественной вентиляции. Для поглощения излишнего солнечного света стекла слегка затонированы.





Кабина водителя очень эргономична и практически полностью изолирована от пассажирского салона. У нее своя система кондиционирования, а также система видеонаблюдения, которая позволяет водителю контролировать обстановку как внутри салона, так и снаружи.





Электробус, кузов которого выполнен из композитных материалов, способен развивать скорость до 60 км/ч и благодаря пневмоподвеске имеет очень плавный ход.

Тестировать электробус будут на автобусном маршруте №41 «Чиланзар, 25-й квартал — Вещевой рынок Чиланзар». Ожидается, что он выйдет на линию в начале следующей недели.