Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании группы осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в связи с Международным женским днем, сообщило УзА. Указом помилованы 83 женщины.

Как отмечается в сообщении, по инициативе президента были созданы рабочие группы из числа членов Комиссии по вопросам помилования при главе государства и представителей других ответственных ведомств, которые изучили личные дела осужденных и провели с ними индивидуальные беседы с непосредственным выездом на места.

Из числа помилованных 12 женщин освобождаются от отбывания наказания полностью, 29 — условно-досрочно, назначенное в отношении 17 женщин наказание заменяется более мягким. Таким образом, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 58 женщин. Кроме того, в отношении 25 осужденных сокращаются сроки назначенного наказания.

Из помилованных 7 женщин являются гражданами иностранных государств.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным в возвращении к семьям и близким, их социальной адаптации, привлечении к полезному труду, поддержании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.