Государственная программа 2020 года «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» не включила в себя мероприятия по разработке проектов законов «О контрразведывательной деятельности» и «О внешней разведке».

В проекте указа президента об утверждении госпрограммы эти законопроекты предусматривалось разработать до 1 июля. Из документа следовало, что создание проектов документов будет возложено на Службу государственной безопасности (СГБ), а также вовлеченные министерства и ведомства.

В законопроектах должны были быть предусмотреть основные понятия, принципы, задачи и правовые основы деятельности контрразведки и внешней разведки, порядок сбора и использования информации в данной сфере и другие.

В то же время в утвержденной госпрограмме сохранился пункт, согласно которому в течение 2020 года Министерство обороны, Национальная гвардия и СГБ должны принять меры по развитию военного и военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.

В частности, ожидается подписание меморандума о взаимопонимании в области военного сотрудничества и военной разведки с правительством и Министерством обороны Пакистана, меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области военной разведки с Минобороны Таджикистана и соглашения о сотрудничестве в области военной разведки с Казахстаном.