Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку до уровня 1−1,25% (было 1,5−1,75%), опустив ее на 0,5 п. п., сообщает РБК со ссылкой на заявление ФРС.

ФРС снизила ставку на экстренном заседании — это произошло впервые с мирового кризиса 2008 года, когда был один из крупнейших банков Lehman Brothers подал заявление о банкротстве.

Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности, отмечает регулятор.

«Основы экономики США остаются сильными. Однако коронавирус создает развивающиеся риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил сегодня снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на ½ процентного пункта», — говорится в сообщении.

В преддверии объявления о решении ФРС Bloomberg сообщил, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы регулятор снизил ставку, чтобы минимизировать последствия распространения COVID-19 для экономики.

Фондовый рынок позитивно отреагировал на решение ФРС. Индекс S&P500 вырос на 2,5%, Dow Jones — на 2,3%, NASDAQ — на 2,4%. Однако вскоре индексы вернулись к тем позициям, на которых находились еще до решения ФРС. Индекс доллара США снизился.