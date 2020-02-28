Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 февраля подписал постановление о мерах по развитию сферы педагогического образования.
В документе говорится о необходимости усиления внимания к качеству подготовки кадров для сферы образования, широкого внедрения передового зарубежного опыта в нее и улучшения инфраструктуры педагогического образования.
Приоритетными направления развития этой сферы определены: подготовка педагогических кадров, прочно освоивших методы воспитания и обучения, ИКТ и иностранные языки, выявление молодежи, проявляющей повышенный интерес к педагогической профессии, улучшение качества образования и другие.
С 2020/2021 учебного года срок обучения по ряду направлений педагогики в рамках образовательных программ бакалавриата составит три года. Это делается для оптимизации процесса подготовки специалистов-педагогов с высшим образованием с учетом объема учебных программ.
Документом поручено создать:
- Педагогический институт Самаркандского государственного университета;
- Педагогический институт Андижанского государственного университета;
- Педагогический институт Бухарского государственного университета;
- Педагогический институт Термезского государственного университета;
- Педагогический институт Каршинского государственного университета.
По статусу эти пединституты будут приравнены к филиалу отечественного вуза.
Учебный процесс в Ташкентском государственном педагогическом университете будет организован на основе кредитно-модульной системы образования. Вузу также дано право присваивать научные звания доцента и профессора по специализациям педагогики и методики преподавания.
Кроме того, со следующего учебного года поступающие на учебу по требующим специальных навыков педагогическим направлениям бакалавриата будут наряду с творческими экзаменами сдавать тестовые испытания по трем обязательным предметам — родному языку (узбекскому, русскому или каракалпакскому языкам), математике и истории Узбекистана.
гуля саидова
Зачем гуманитариям математика???
Об'ясните пожалуйста
Лёлик Болик
Очень хорошо