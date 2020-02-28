Посетителей на входе в Сенат Олий Мажлиса проверяют тепловизором на наличие повышенной температуры, которая является одним из симптомов коронавирусной инфекции (COVID-19).

Корреспонденты «Газеты.uz» отметили этот факт, прибыв 28 февраля на второе пленарное заседание Сената. Им, как и коллегам из других изданий, дистанционно измерили температуру тела.

Сотрудница санитарно-эпидемиологической службы, проверявшая тепловизором журналистов и других посетителей, сообщила, что эта процедура — мера профилактики простудных заболеваний.

Кроме того, сотрудники Службы государственной безопасности вели службу в медицинских масках. Корреспондент также заметил на входе, как один из сотрудников охраны окуривал помещение исрыком. В лифтах вывешены предупреждения о профилактике респираторных вирусных заболеваний.

Как стало известно позже, проверять посетителей Сената тепловизорами начали с первых чисел февраля.

В штабе по коронавирусу при Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия «Газете.uz» сообщили, что в настоящее время используются портативные тепловизоры. В ближайшее время ожидается закуп стационарных устройств из Турции, которые будут установлены в аэропортах страны.

Что касается проверки тепловизором на входе в Сенат, в штабе подчеркнули, что это профилактическая мера. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Узбекистане благополучная, добавили в штабе. Ранее агентство сообщало, что Узбекистан остается свободным от коронавируса.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что в связи с распространением коронавируса в мире Минздрав «в соответствии с международными медико-санитарными требованиями» осуществляет профилактические и противоэпидемические мероприятия, «направленные на обеспечение эпидемиологической стабильности по коронавирусной инфекции среди населения Узбекистана».

Сегодня на государственной границе действуют 53 санитарно-карантинных пункта (СКП) для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, в страну. В этих СКП работают более 250 специалистов санитарно-эпидемиологической службы, отметили в Минздраве.

Продолжается создание резерва систем тестирования на коронавирус, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и предметов медицинского назначения для медицинского персонала, подчеркнули в министерстве.