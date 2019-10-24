Министерство юстиции Узбекистана опубликовало для обсуждения проект поправок в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих установление штрафа за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий.

Кодекс предлагается дополнить статьей 192−1 «Нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий», согласно которой несоблюдение установленных требований лицами, проводящими указанные мероприятия, влечет наложение штрафа в размере 10 базовых расчетных величин.

Нарушение порядка должностными лицами свадебных залов, кафе и ресторанов станет основанием для наложения штрафа в размере 30 БРВ, а за повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания — 50 БРВ.

Парламент утвердил порядок проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов в сентябре. Он вступит в силу с 1 января 2020 года. «Газета.uz» подробно писала об ожидаемых изменениях.