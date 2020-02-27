Пассажиры рейса HY514, прибывшие в четверг в Ташкент из Сеула, помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале международного терминала аэропорта столицы. Как сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airways, это сделано в целях предупреждения распространения короновируса в Узбекистане.

«После проведения ряда необходимых профилактических мер со стороны Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и при условии подтверждения отсутствия симптомов ОРВИ пассажиры смогут покинуть карантинное помещение», — отметили в компании.

Республика Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний при министерстве, на 27 февраля общее число зараженных в стране выросло до 1595 человек. Как сообщило РИА Новости, из числа новых случаев 307 обнаружены в городе Тэгу, остальные из разных районов по всей стране. Скончались 12 человек, выздоровели 24, анализы еще 21097 человек в работе.