«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов выпечки с творогом.
Запеченные блинчики с творогом
Приятно удивить родных утром можно с помощью запеченных блинчиков с творогом в сметане. Заготовку можно сделать вечером, а утром только залить яично-сметанной смесью и запечь в духовке
Булочки с творогом
Булочки с творогом — необыкновенно красивая и сладкая выпечка, с приготовлением которой справится даже начинающая хозяюшка. Для особо нежной начинки используйте однородный плотный творог.
Ватрушки с творогом
Ароматные и аппетитные ватрушки с творогом оказывают магическое действие на всех, кому попадаются на глаза: сколько бы их не было — исчезают моментально.
Сочники с творогом
С творожными сочниками многие знакомы с детства. На следующий день тесто у них становится еще нежнее от начинки.
«Бананчики» с творогом
После рабочего дня приятно выпить ароматного чаю с чем-нибудь вкусненьким. Золотистые «бананчики» с полезной начинкой идеально подойдут для семейного чаепития.
Песочный пирог с творожной начинкой
Песочный пирог с творогом — отличный вариант десерта для всей семьи. Готовить его очень просто, так что можно баловать себя этим нежным и сладким лакомством почаще.
Творожный пирог на шоколадном тесте
Еще один вариант творожного пирога. В этой выпечке соединились два нежных слоя: рассыпчатый шоколадный и кремовый творожный.
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