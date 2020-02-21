«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов выпечки с творогом.

Запеченные блинчики с творогом





Приятно удивить родных утром можно с помощью запеченных блинчиков с творогом в сметане. Заготовку можно сделать вечером, а утром только залить яично-сметанной смесью и запечь в духовке

Булочки с творогом





Булочки с творогом — необыкновенно красивая и сладкая выпечка, с приготовлением которой справится даже начинающая хозяюшка. Для особо нежной начинки используйте однородный плотный творог.

Ватрушки с творогом





Ароматные и аппетитные ватрушки с творогом оказывают магическое действие на всех, кому попадаются на глаза: сколько бы их не было — исчезают моментально.

Сочники с творогом





С творожными сочниками многие знакомы с детства. На следующий день тесто у них становится еще нежнее от начинки.

«Бананчики» с творогом





После рабочего дня приятно выпить ароматного чаю с чем-нибудь вкусненьким. Золотистые «бананчики» с полезной начинкой идеально подойдут для семейного чаепития.

Песочный пирог с творожной начинкой





Песочный пирог с творогом — отличный вариант десерта для всей семьи. Готовить его очень просто, так что можно баловать себя этим нежным и сладким лакомством почаще.

Творожный пирог на шоколадном тесте





Еще один вариант творожного пирога. В этой выпечке соединились два нежных слоя: рассыпчатый шоколадный и кремовый творожный.

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