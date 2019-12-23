По статистике, каждая пятая семья в мире сталкивается с проблемами зачатия, вынашивания или рождения ребенка. Существует множество причин нарушения репродуктивной функции как со стороны женщины, так и мужчины. Однако в большинстве случаев у пар все же есть возможность родить ребенка благодаря новейшим репродуктивным технологиям.





Хотя в обществе до сих пор с недоверием относятся к современным методам зачатия «в пробирке», для многих пар это единственный шанс стать родителями. Существует много различных способов искусственного оплодотворения, помогающих родить здорового ребенка, не отличающегося от других детей — зачатых привычным способом — ни физически, ни интеллектуально.

Сегодня эти методы успешно применяются в медицинском центре Anadolu в Стамбуле (Турция), который является одним из ведущих в мире в области ЭКО. Он предоставляет большой спектр медицинских услуг от стандартного лечения мужского и женского бесплодия до новейших методов и технологий, доступных на мировом уровне.

Внутриматочная инсеминация. Это вспомогательная репродуктивная технология, во время которой заранее подготовленная сперма мужчины вводится в полость матки женщины в больничных условиях.

ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов. Суть метода заключается в том, что у мужчины заранее отбирается здоровый активный сперматозоид, который затем вводится прямо в яйцеклетку с помощью микроиглы в лабораторных условиях. После инсеминации сформировавшийся эмбрион возвращают в матку.

ЭКО — экстрокорпоральное оплодотворение. Эта одна из распространенных и эффективных вспомогательных репродуктивных технологий на сегодня, которая представляет собой оплодотворение и выращивание яйцеклетки вне утробы матери.

IVM — выращивание яйцеклеток в пробирке. При данном методе из организма женщины забираются недозрелые яйцеклетки, которые созревают уже в лабораторных условиях. Это позволяет существенно снизить объем гормональной терапии, что уменьшает риск развития гиперстимуляции яичников.





Микро-тезе (micro-TESE) — микрохирургическая аспирация спермы из яичек. Это малоинвазивная биопсия яичек, которая проводится при помощи микроскопа. Процедура является малотравматичной и позволяет провести максимально точный сбор сперматозоидов, что повышает шансы на успешное оплодотворение.

Вспомогательный хэтчинг — искусственное вскрытие оболочки эмбриона. Это микрохирургический метод, позволяющий эмбриону преодолеть слишком прочную защитную оболочку и внедриться в клетки эндометрия.

Криоконсервация яйцеклеток. Это метод позволяет заранее отобрать и сохранить здоровые яйцеклетки у женщины в течение длительного периода, если она не планирует беременность в ближайшее время.

PRP омоложение яичников и матки. Введение PRP (собственной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами) в область яичников способствует омолаживанию тканей и развитию новых здоровых яйцеклеток. Он также помогает регенерировать ткани матки, что особенно важно в случае проблем с эндометрием, когда эмбрион никак не может закрепиться, даже в случае успешного ЭКО.

Embryoglue — эмбриоклей. Это новый метод, который используется во время переноса эмбриона в область матки для его успешного прикрепления к тканям эндометрия. На 25% увеличивает шансы на успешную беременность.

Благодаря использованию новейших репродуктивных технологий медицинский центр Anadolu неизменно показывает высокие результаты лечения бесплодия даже в сложных случаях. Специалисты учреждения — это высококвалифицированные врачи с большим опытом, которые прошли сертификацию в Америке.





Консультацию врачей Anadolu по поводу лечения можно получить бесплатно, отправив запрос по телефону, электронной почте или через сайт.

Телефоны: (+902) 62−678−54−67, (+902) 62−678−50−22

Сайт: anadolumedicalcenter.ru

E-mail: int.patients@Anadolusaglik.org

На правах рекламы.