Лидер Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров не смог набрать необходимого количества голосов для избрания депутатом в своем 36-м Пахтакорском избирательном округе Джизакской области. Ему предстоит принять участие во втором туре голосования, сообщили «Газете.uz» в партии.

Днем в понедельник в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» Алишер Кадиров сообщил, что по состоянию на 00:30 он, по предварительным данным, получил около 71,2%. «Если по другим участкам результаты не поменялись, то я выиграл. Но я готов ко всему. Если переизбрание, то тоже хорошо, значит, надо», — сказал он.

Конкурентами Алишера Кадирова по округу были Гулзода Зухурова (УзЛиДеП), Малохат Мустафаева («Адолат»), Сохибжон Содиков (НДПУ) и Феруза Кобилова (Экологическая партия). Во второй тур также прошла Гулзода Зухурова, набравшая с Алишером Кадировым больше всего голосов из пяти кандидатов.

Всего в Джизакской области из шести округов лишь в одном был избран депутат от Народно-демократической партии Узбекистана, в остальных также пройдет второй тур.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, депутаты в нижнюю палату парламента были избраны по 128 из 150 избирательных округов. В 22 округах в двухнедельный срок пройдут повторные выборы.

Лидеры других партий победили в своих округах: Актам Хаитов, УзЛиДеП — в 136-м Дехканабадском округе Кашкадарьинской области, Нариман Умаров, «Адолат» — в 82-м Шурчинском округе Сурхандарьи, Улугбек Иноятов, НДПУ — в 53-м Янгикурганском округе Наманганской области и Борий Алиханов, Экопартия — в 39-м Кызылтепинском округе Навоийской области.

Напомним, больше всего мест на прошедших выборах занята УзЛиДеП — 43, далее следуют «Миллий тикланиш» — 35, Социал-демократическая партия «Адолат» — 21, Народно-демократическая партия — 18 и Экопартия — 11.