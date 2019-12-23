Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана получило большинство мест в Законодательной палате Олий Мажлиса согласно предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов.

Как сообщил на брифинге в Ташкенте 23 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов, места в нижней палате парламента распределились следующим образом:

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) — 43

Демократическая партия «Миллий тикланиш» — 35

Социал-демократическая партия «Адолат» — 21

Народно-демократическая партия Узбекистана — 18

Экологическая партия — 11

Депутаты в нижнюю палату парламента были избраны по 128 из 150 избирательных округов. В 22 округах пройдут повторные выборы.

Итоговая явка на выборах в Законодательную палату и областные, районные и городские кенгаши народных депутатов составила 67,8%, в голосовании приняли участие 13 миллионов 963 тысяч 627 избирателей, с учетом соотечественников, проживающих за границей.

150 тысяч избирателей воспользовались правом досрочного голосования.

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