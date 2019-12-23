Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана получило большинство мест в Законодательной палате Олий Мажлиса согласно предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов.
Как сообщил на брифинге в Ташкенте 23 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов, места в нижней палате парламента распределились следующим образом:
- Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) — 43
- Демократическая партия «Миллий тикланиш» — 35
- Социал-демократическая партия «Адолат» — 21
- Народно-демократическая партия Узбекистана — 18
- Экологическая партия — 11
Депутаты в нижнюю палату парламента были избраны по 128 из 150 избирательных округов. В 22 округах пройдут повторные выборы.
Итоговая явка на выборах в Законодательную палату и областные, районные и городские кенгаши народных депутатов составила 67,8%, в голосовании приняли участие 13 миллионов 963 тысяч 627 избирателей, с учетом соотечественников, проживающих за границей.
150 тысяч избирателей воспользовались правом досрочного голосования.
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