По данным на 18:00 на участках по выбору депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши в Узбекистане проголосовало 68,7% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Из общего числа зарегистрированных избирателей в 18 миллионов 797 тысяч 810 человек голоса отдали 12 миллионов 922 тысячи 429 человек.

Самая высокая явка на данный час зафиксирована в Каракалпакстане, там проголосовали 73,1% избирателей, самая низкая — в Ташкенте с 57,3%.

Избиратели продолжают приходить на участки. Голосование продлится до 20:00.