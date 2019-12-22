Отсутствие лимитов на количество наблюдателей за выборами позволяет Узбекистану свободно проявлять транспарентность. Об этом в ходе визита на 882-й избирательный участок в Яккасарайском районе Ташкента заявила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Тана де Зулуета.





Миссия наблюдателей от ОБСЕ БДИПЧ работает по всей стране.

«Я сейчас нахожусь в столице, но [всего] в стране работают 222 краткосрочных наблюдателя, 55 представителей парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вместе с долгосрочными наблюдателями, которые также работают по всей стране, и с основной командой миссии ОБСЕ нас всего 316 человек. Для Узбекистана это впервые такая большая цифра. В общей сложности представлены наблюдатели из 37 стран-участниц ОБСЕ», — сообщила Тана де Зулуета.





Отвечая на вопрос, должна ли быть в бюллетене графа «против всех», глава миссии отметила, что такой вариант есть в некоторых странах. «Но лично не видела никогда такой графы и считаю, что выборы могут быть хорошо организованы без нее», — отметила она.

Кроме того, Тана де Зулуета указала, что согласно предоставленным рекомендациям, на выборах должны были участвовать независимые кандидаты.





«Миссия наблюдателей — наблюдать за выборами и соблюдением международных стандартов и обязательств Узбекистана как участника ОБСЕ. В предыдущих докладах ОБСЕ дало рекомендацию, что в соответствии с обязательствами, должны быть независимые кандидаты, но это лишь рекомендация», — сказала она.

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ подчеркнула, что наблюдатели работают по всей стране, а заявление о предварительных выводах работы миссии будет представлено на следующий день после выборов, итоговый доклад — через два месяца после завершения избирательного процесса.





«Я также хотела бы подчеркнуть, что в соответствии с кодексом наблюдателей они не вмешиваются в процесс выборов. Мы только наблюдаем и, если видим, что происходит какое-то действие, [несоответствующее] установленным стандартам, мы вносим в наш доклад и сообщаем об этом», — заявила представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Тана де Зулуэта, говоря о возможных ограничения при работе, сообщила, что на этих выборах нет лимита по количеству наблюдателей, как это было раньше.





«Я хотела бы подчеркнуть, что мы очень тесно работали с начала действия нашей миссии 25 ноября с Центральной избирательной комиссией, был предоставлен полный доступ и условия для работы. Это вторая полная миссия наблюдателей в Узбекистане, первая была выборы президента в 2016 году. Я хотела подчеркнуть, что в предыдущих миссиях были лимиты по количеству наблюдателей, которых мы могли направить в страну. Но на данный момент на этих выборах такого лимита не было. Мы это приветствуем, это важно для страны, это позволяет Узбекистану свободно проявлять транспарентность», — считает она.



