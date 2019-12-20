Звание «страны года», которое британский журнал The Economist присвоил Узбекистану, является объективным признанием успехов проводимых в стране реформ, считают представители законодательной и исполнительной власти республики.

«The Economist — это один из чемпионов либеральной идеологии, и то, что он признал Узбекистан „страной года“ с точки зрения реформирования, мне кажется, это большое признание успехов, которые были достигнуты за последние три года», — заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на заседании Международного пресс-клуба в международном пресс-центре по освещению выборов.

Сенатор напомнил, что британское издание прежде всегда было резко критически настроено по отношению к Узбекистану, поэтому его выбор является «важным событием, которое нельзя недооценивать».

«Вместе с тем, этот процесс только начался и будет продолжается. Для нас очень важно придать необратимый характер тем процессам, которые происходят в экономической и политической сферах», — добавил Садык Сафаев.

«Мы очень уважаем The Economist, это очень авторитетный уважаемый журнал. Естественно, если такая оценка была, она прозвучала объективно», — считает первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов. Он отметил, что сегодня руководство Узбекистана делает упор на развитие «экономической дипломатии» со многими партерами страны во всем мире.

Замглавы МИДа добавил, что в стране сейчас создаются благоприятные возможности для инвестирования. «Мы на два года объявили мораторий на проверки предпринимателей, поэтому создаются большие условия для бизнеса», — отметил Ильхом Нематов.

Ранее британский журнал The Economist выбрал «страной года» Узбекистан, где, по мнению издания, за прошедший год произошло больше позитивных перемен, чем в каком-либо другом государстве.