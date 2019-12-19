Узбекистан стал страной года по версии популярного британского издания The Economist. Как объясняет свой выбор редакция, Узбекистану «еще предстоит пройти долгий путь, но ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 году».

The Economist ежегодно в декабре номинирует на звание «Страна года» государства, которым удалось достичь наибольшего прогресса в делах демократии. При этом недавно завоеванные демократия и мир не всегда длятся долго, пишет издание. К примеру, лидер Мьянмы (победитель 2015 года) Аун Сан Су Чжи теперь защищает страну в Гааге от обвинений в геноциде.

В 2018 году страной года The Economist называл Армению, которая пережила Бархатную революцию. На звание страны 2019 года претендовали Новая Зеландия и Северная Македония, отметившиеся борьбой с воинственным национализмом, а также Судан и Узбекистан, ставшие, по мнению экспертов, «заметно менее деспотичными» в этом году.

В Судане массовые протесты привели к свержению Омара аль-Башира, под исламистским режимом которого были убиты и порабощены множество чернокожих африканцев. Новое правительство обещает провести выборы через три года, ведет переговоры о мире в Дарфуре (регион на западе Судана — ред.) и ослабило дресс-код для женщин. Тем не менее, «риск того, что головорезы от старого режима могут сорвать демократические реформы, по-прежнему тревожно высок», говорится в статье.

Победитель этого года Узбекистан три года назад был «старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом, которым управляли с исключительной жестокостью и некомпетентностью». Но президент Шавкат Мирзиёев начал реформы, которые за последний год ускорились, отмечают авторы.

«Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд. Самый печально известный тюремный лагерь (Жаслык — ред.) был закрыт. Иностранных журналистов пускают в страну. Бюрократам запрещено вмешиваться в дела малого бизнеса, что они ранее постоянно делали, запугивая их для получения взяток. Открылось больше пограничных переходов, что помогло объединить семьи, разделенные беспорядочными лоскутами границ Центральной Азии. Иностранных технократов приглашают помочь перестроить экономику, которую душило государство», — пишет The Economist.

До нового года Узбекистан должен провести парламентские выборы. «Хотя это далеко от демократии — все партии поддерживают Мирзиёева, а отдельные критики остаются за решеткой — некоторые из кандидатов высказывают мягкую критику в адрес правительства, что раньше было бы немыслимо», — подчеркивается в статье.

Простые граждане «также могут свободно язвить по поводу кампании и высказывать недовольство правящими кругами, не опасаясь, что их заберут посреди ночи», подытоживает редакция.