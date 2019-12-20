Проектная компания «УзЛИТИнефтегаз» в составе «Узбекнефтегаза» и южнокорейские Daesan NDE и Samyoung Material Inspection Technology создали лабораторию неразрушающего контроля, который позволяет выявлять дефекты на трубопроводах в нефтегазовой отрасли Узбекистана, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

По данным «Узбекнефтегаза», единственная в стране лаборатория неразрушающего контроля оснащена самыми современными приборами и оборудованием, а также методиками производства работ и обработки результатов.

На базе лаборатории узбекских специалистов будут обучать последним разработкам в области контроля и эксплуатации технологических систем предупреждения аварийных ситуаций, добавили в пресс-службе.