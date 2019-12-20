На открытых судебных заседаниях 19 декабря Верховый суд Узбекистана рассмотрел исковые заявления 19 осужденных женщин и сократил назначенные им сроки наказаний. По причине окончания сокращенного срока женщины были освобождены в зале суда и вернулись в семьи, сообщило УзА.

Сокращая наказания, суд принял во внимание чистосердечное признание, сожаление о содеянном, возраст, а также то, что основную часть наказания женщины уже отбыли. Кроме того, за осужденных поручился Комитет женщин Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, между Верховным судом и Комитетом женщин Узбекистана в 2018 году был подписан меморандум, в рамках которого за прошедшие девять месяцев на основе поручительств комитета 148 женщинам назначено наказание, не связанное с лишением свободы.