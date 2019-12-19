Правительство утвердило постановление о дополнительных мерах по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма 17 декабря, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Документом в структуре Главного управления обеспечения безопасности на транспорте Министерства внутренних дел образован ситуационно-аналитический центр.

Одно из основных направлений работы центра — сбор, систематизация, накопление и анализ информации о возможных рисках на объектах транспорта и туризма, а также прилегающих к ним территориях.

До 1 января 2021 года инспекторы профилактики, обеспечивающие безопасность на объектах транспорта, будут обеспечены мобильными видеорегистраторами и планшетами, имеющими информацию о лицах, находящихся в розыске. Мобильными видеорегистраторами также обеспечат сотрудников патрульно-постовой службы.