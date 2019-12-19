Церемония запуска трех объектов социальной инфраструктуры, где были выполнены строительные и ремонтные работы, состоялась 18 декабря в Тахтакупырском районе Каракалпакстана, сообщили «Газете.uz» в представительстве Программы развития ООН в Узбекистане.

Работы проводились при поддержке совместной программы ПРООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья».

В село «Пурхан-озек» сельского схода граждан «Кара-ой» в рамках реализации проекта проложена и подключена к центральной магистрали Туямуюн-Нукус-Тахтакупыр водопроводная линия протяженностью в 1,5 км. Доступ к чистой питьевой воде получили 250 человек.

Руководитель районного отделения водоканала Асылбек Карабалаев рассказал, что с 2018 года в Тахтакупырском районе жители четырех населенных пунктов «Макпалкол», «Даукара», «Хожамет-аул» и «Пурхан-озек» — 4000 человек — получили доступ к чистой питьевой воде. Полностью реконструированы два водоочистительных сооружения, протяженность новых водопроводных линий составила более 10 км.

Для обеспечения высоких стандартов качества воды в двух проектах внедрена опреснительная система обратного осмоса. Это многоступенчатая система очистки воды, где основным фильтрующим элементом является мембрана обратного осмоса. Для удаления большей части загрязнений в воде и предохранения обратноосмотической мембраны от преждевременного засорения используется три стадии предварительной очистки.

В среднеобразовательной школе № 6 в сельском сходе граждан «Гарезсизлик» полностью отремонтирован актовый зал, проделаны работы по реконструкции кровли актового и спортивного залов.

«В нашей школе обучаются свыше 480 школьников. Занятия физической культурой в холодный и дождливый сезон проводить было крайне сложно. А теперь мы рады новым условиям, ведь крыша больше не протекает, а дети могут полноценно заниматься спортом. И Новый год мы встретим в обновленном актовом зале. Школьники уже готовят праздничную программу», — сказала директор школы №6 Айшахан Мадреймова.





В сельском сходе граждан «Жанадарья» полностью отремонтирован один из четырех корпусов детского сада №11, где первые знания получают около 60 детей.

«При поддержке программы наш детский сад получил новую игровую площадку с целым комплексом развлечений. Тут и горки, и различные качели, песочница и многое другое, что позволит организовать активный досуг с гармоничным физическим развитием для воспитанников», — рассказала руководительница районного отделения дошкольного образования Мияссар Алламбергенова.

Жители самых уязвимых населенных пунктов Тахтакупырского района получили доступ к беспрерывному электроснабжению. По словам руководителя районного отделения электросети Азата Жумабекова, район получил пять электрических трансформатора мощностью в 160 и 250 киловатт, которые были установлены в селах, где периодически прекращалась подача электричества из-за нехватки мощности устаревших трансформаторов.

В целом, при поддержке совместной программы с 2017 года реализовано 33 инфраструктурных проекта, направленных на повышение уровня жизни более чем 21190 сельских жителей (49,5% женщин) в 33 населенных пунктах Тахтакупырского, Муйнакского и Шуманайского районов Каракалпакстана, говорится в сообщении.

Усовершенствованы базовые социальные услуги для 8484 человек в сфере доступа к чистой питьевой воде, 10207 человек теперь могут пользоваться электричеством беспрерывно. Работы по полной реконструкции проведены в четырех школах, где обучаются 2181 детей, и одной дошкольной образовательной организации, где воспитываются 55 детей.

Совместная программа ООН по региону Приаралья осуществлялась в период с 2016 по 2019 годы для обеспечения человеческой безопасности в районах, наиболее подверженных рискам негативного влияния последствий Аральского кризиса. Среди первостепенных задач — улучшение качества жизнедеятельности и расширение возможностей получения доходов для местного населения и сообществ в целом.