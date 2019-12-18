Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 декабря в резиденции Акасака в Токио принял заместителя премьер-министра, министра финансов Японии Таро Асо, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждались перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

Шавкат Мирзиёев и Таро Асо отметили важность подписываемых в ходе визита двусторонних соглашений в сфере налогообложения и таможенного дела.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам реформирования отраслей экономики и финансовой системы.