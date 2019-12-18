Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 декабря подписал закон «О дошкольном образовании и воспитании», принятый Законодательной палатой 22 октября и одобренный Сенатом 14 декабря. Документ опубликован в газете «Народное слово» 17 декабря и вступит в силу по истечении шести месяцев.

Документ определяет дошкольное образование и воспитание как вид непрерывного образования, направленный на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, этическое, эстетическое и физическое развитие, а также подготовку детей к общему среднему образованию.

В законе даны определения таким понятиям, как: дети с особыми образовательными потребностями — дети с индивидуальными нуждами, независимо от того, имеется инвалидность или нет, нуждающиеся в особом внимании семьи, педагогов, специалистов, общества и государства; инклюзивное образование и воспитание — процесс, обеспечивающий равный доступ детей к образованию и воспитанию с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Дошкольным возрастом, согласно закону, считается возраст детей от рождения до 7 лет, до момента предоставления ему начального образования.

В законе даются государственные гарантии на получение дошкольного образования и воспитания:

«Каждый ребенок имеет право на дошкольное образование и воспитание. Государство гарантирует право каждого ребенка на получение в государственных дошкольных образовательных организациях обязательной годичной подготовки к общему среднему образованию за год до его поступления в организации общего среднего образования».

Согласно закону, система дошкольного образования и воспитания включает в себя:

дошкольные образовательные организации (ДОО);

альтернативные формы обучения;

научно-исследовательские учреждения и образовательные организации в области дошкольного образования;

органы государственного управления в области дошкольного образования и воспитания, а также подведомственные им организации.

По закону дошкольная образовательная организация может быть государственной и негосударственной. Негосударственные дошкольные образовательные организации могут создаваться также на условиях государственно-частного партнерства.

Дошкольные образовательные организации могут быть следующих четырех типов:

ДОО общего типа;

многопрофильная специализированная ДОО (для обучения детей с физическими или психическими нарушениями в развитии);

ДОО с инклюзивными группами (для обучения детей с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей путем их интеграции в здоровую среду);

ДОО комбинированного типа (для совместного обучения детей с физическими или психическими нарушениями в развитии и детей, не имеющих нарушений в развитии, в отдельных и инклюзивных группах).

В законе отмечается, что создать негосударственную ДОО могут как юридические, так и физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей. Последние могут оказывать образовательные услуги в области дошкольного образования и воспитания в форме семейной негосударственной ДОО. В этом случае допускается обучение одновременно не более 25 детей.

В документе описаны права и обязанности дошкольной образовательной организации. ДОО вправе разрабатывать свою образовательную программу на основе государственной и оказывать дополнительные платные образовательные услуги на основе договора. При этом ДОО обязана: обеспечивать уровень дошкольного образования, соответствующего требованиям государственного стандарта, создавать безопасные условия для детей и уведомлять компетентные органы об угрозе жизни или здоровью ребенка, нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Государственные ДОО, согласно закону, финансируются за счет средств государственного бюджета, платы за уход, питание и присмотр детей в дошкольных образовательных организациях. Финансирование негосударственных ДОО осуществляют их учредители.

Государственная образовательная программа дошкольного образования должна обеспечивать:

познавательное и интеллектуальное развитие ребенка;

взаимодействие с законными представителями ребенка;

приобщение детей к национальным и общечеловеческим ценностям, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих в Узбекистане;

социальную адаптацию ребенка;

проведение коррекционно-педагогической и медико-психологической работы с детьми с особыми образовательными потребностями;

подготовку детей к общему среднему образованию.

Учебный год в дошкольных образовательных организациях включает период со 2 сентября текущего года до 31 мая следующего года, а летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа.

В зависимости от длительности пребывания детей группы в дошкольных образовательных организациях могут быть:

с кратковременным (3−4 часов в день) пребыванием детей;

полного дня (9, 10,5 и 12 часов в день);

с круглосуточным пребыванием детей.

Рекомендуемая максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 5,5−6 часов. Рекомендуемая общая продолжительность суточного сна — 12−12,5 часов, из которых 2−2,5 часа рекомендуется отводить на дневной сон.

Законом установлен дошкольный возраст и его периоды:

младенчество (от рождения до года);

раннее детство (от 1 до 3 лет);

младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет);

средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет);

старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет).

Прием детей в государственные ДОО общего типа осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров. В многопрофильные специализированные ДОО и группы для детей с физическими или психическими нарушениями в развитии в государственных ДОО комбинированного типа принимают на основании заключения медико-психолого-педагогической комиссии.

Законом закреплены права детей дошкольного возраста, среди которых право на:

бесплатную медицинскую помощь в пределах гарантированного государством объема;

безопасные для здоровья условия обучения и воспитания;

ведение здорового образа жизни, защиту от любых форм принуждения к труду, физического и психологического насилия, унижения его чести и достоинства;

защиту от информации, наносящей вред его здоровью;

получение обязательной годичной подготовки к общему среднему образованию.

В документе также перечислены права законных представителей ребенка:

защищать права и законные интересы ребенка;

выбирать для своего ребенка формы дошкольного образования и язык обучения;

требовать от администрации дошкольных образовательных организаций обеспечения необходимых условий, предусмотренных законодательством о дошкольном образовании и воспитании;

обращаться в государственные органы по вопросам развития, дошкольного образования и воспитания детей дошкольного возраста;

требовать уважительного отношения к ребенку;

принимать участие в организации образовательно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации;

избирать и быть избранными в состав наблюдательного совета государственной дошкольной образовательной организации.

К обязанностям законных представителей ребенка относятся:

заботиться о физическом здоровье, психическом состоянии ребенка, создавать условия для развития его способностей;

способствовать получению ребенком дошкольного образования в ДОО или обеспечить его воспитание и образование в семье;

уважать честь, достоинство и деловую репутацию других участников образовательно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях;

воспитывать детей в духе любви к родине, уважительного отношения к труду,

к национальным, историческим, культурным ценностям своего народа, а также к общечеловеческим ценностям, бережного отношения к окружающей среде;

обеспечивать необходимые условия для всестороннего развития, воспитания и образования ребенка в семье.

На законных представителей ребенка законом возлагается ответственность за получение им за год до поступления в школу обязательной годичной подготовки к общему среднему образованию.

Закон дает педагогическим работникам ДОО право на:

защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;

творческую инициативу, свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий и средств обучения;

участие в управлении дошкольной образовательной организацией и в разработке образовательных программ;

моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической деятельности;

участие в научной, инновационной, международной деятельности в области дошкольного образования.

Отдельно отмечено, что не допускается привлечение педагогических работников ДОО к работам, не связанным с выполнением ими профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Педагогические работники ДОО обязаны:

обучать и воспитывать детей на профессиональном уровне;

соблюдать педагогическую этику, защищать честь и достоинство ребенка, защищать детей от проявлений насилия, воспитывать их в духе патриотизма, уважительного отношения к труду, законным представителям и бережного отношения к окружающей среде;

выполнять государственную образовательную программу дошкольного образования;

повышать квалификацию, совершенствовать профессиональные навыки и педагогическое мастерство.

Законом запрещается использовать образовательно-воспитательный процесс в политических целях или для побуждения детей к совершению действий, противоречащих законодательству.

Управляют государственной ДОО педагогический совет, наблюдательный совет и руководитель ДОО. Наблюдательный совет формируется из числа законных представителей детей и работников ДОО.

Наблюдательный совет определяет руководителя ДОО из числа кандидатур, рекомендованных районным (городским) отделом дошкольного образования, а также вносит предложения по освобождению его от занимаемой должности, заслушивает отчеты руководителя ДОО о финансово-хозяйственном состоянии, доходах и расходах, использовании бюджетных и внебюджетных средств.