Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 25-м пленарном заседании в субботу одобрил закон «О дошкольном образовании», передает корреспондент «Газеты.uz».

Документ определяет дошкольное образование и воспитание как вид непрерывного образования, направленный на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, этическое, эстетическое и физическое развитие, а также подготовку детей к общему среднему образованию.

Даны также определения таким понятиям, как: дети с особыми образовательными потребностями — дети с индивидуальными нуждами, независимо от того имеется инвалидность или нет, нуждающиеся в особом внимании семьи, педагогов, специалистов, общества и государства; инклюзивное образование и воспитание — процесс, обеспечивающий равный доступ детей к образованию и воспитанию с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Дошкольным возрастом, согласно закону, считается возраст детей от рождения до семи лет, до момента предоставления ему образования в организациях общего среднего образования (начальное образование).

В числе основных принципов дошкольного образования и воспитания — доступность, равенство условий для развития задатков, наклонностей и способностей каждого ребенка, личностно-ориентированный подход к развитию личности ребенка, преемственность и непрерывность дошкольного и общего среднего образования и другие.

Основными направлениями государственной политики в этой области обозначены обеспечение реализации права каждого ребенка на дошкольное образование и воспитание, внедрение и развитие механизмов ГЧП для расширения сети дошкольных образовательных организаций (ДОО), внедрение технологий и другие.

Государство гарантирует право каждого ребенка на получение в государственных ДОО обязательной годичной подготовки к общему среднему образованию за год до его поступления в школы, говорится в документе.

ДОО, согласно закону, могут быть государственными и негосударственными. Вторые могут создаваться также на условиях ГЧП.

Разрешается создание ДОО четырех типов: общего типа, многопрофильной специализированной, с инклюзивными группами и комбинированного типа. В последней организуется совместное обучение и воспитание в отдельных группах детей с физическими и психическими нарушениями в развитии и детей, не имеющих подобных нарушений.

Учебный год в ДОО включает период со 2 сентября по 31 мая, а летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа. В зависимости от длительности пребывания детей могут создаваться группы: с краткосрочным пребыванием — 3−4 часа в день, полного дня — 9, 10,5 и 12 часов, а также круглосуточным пребыванием.

Контроль за качеством питания в ДОО проводится органами здравоохранения и дошкольного образования. Питание в ДОО может быть организовано методом аутсорсинга.

Комментируя одобрение закона, министр дошкольного образования Агреппина Шин отметила, что это «очень актуальный вопрос», поскольку он касается детей, имеющих ограниченные возможности в здоровье, нуждающихся в особых потребностях в уходе, воспитании и получении образовательных услуг.





«У нас в стране насчитывается 148 специализированных садов, которые обеспечены 971 группой. Из них функционируют всего 846 групп. Когда мы начали анализ, проводить работу совместно с Министерством здравоохранения, почему же при такой потребности в спецсадах всего 846 групп задействованы? И, к сожалению, данный анализ показал совершенно неприглядную картину: из 12240 воспитанников специализированных садов, лишь 3400 воспитанникам был подтвержден диагноз, в соответствии с которым они первоначально были определены в данные сады. То есть 28% детей, имеющих ограниченные возможности и нуждающиеся в коррекции, а остальные дети оказались практически здоровыми», — сказала она.

По мнению главы МДО, причины этого — льготы, предоставляем родителям государством, и благоприятные условия в спецсадах.

«Если в государственных садах на содержание одного ребенка со стороны государства в год выделяется 3,5 млн сумов, то в специализированных садах — 12 млн. Хотелось бы, чтобы средства, выделяемые государством, направлялись именно тем детям, кто в них действительно нуждается», — подчеркнула она.

Министр также сообщила, что, согласно соглашению с «Лукойлом», в 2020 году многопрофильные специализированные сады в рамках проекта «Имкон» будут открыты в Кашкадарьинской и Ташкентской областях. Первое такое ДОО было ранее открыто в Нукусе.