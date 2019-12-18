Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Токио встречу с представителями деловых кругов Японии, сообщила пресс-служба главы государства.

В ней приняли участие руководители ведущих корпораций, компаний, финансовых структур, таких как JETRO, JICA, JABIC, NEDO, JOGMEC, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo, Marubeni и Isuzu.

Глава страны призвал компании и финансовые структуры Японии активно участвовать в реализации инвестиционных проектов в Узбекистане, говорится в сообщении.

«Япония — наш стратегический партнер. Мы вместе проделали большую работу по модернизации отраслей экономики и инфраструктуры в Узбекистане. Наш визит нацелен на открытие новой страницы в истории двусторонних связей. Еще много незадействованных возможностей, новых проектов в торговле, энергетике, химической промышленности, сферах транспорта, туризма, переработки плодоовощной продукции и оказания услуг», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что в Узбекистане осуществляются коренные экономические реформы, которые приняли необратимый характер.

На встрече обсуждалось развитие партнерства между компаниями и финансовыми организациями двух стран, перспективы реализации различных программ и проектов, расширения поставок продукции и оказания услуг.