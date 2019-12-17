Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Узбекистана на уровне «ВВ-/В». Прогноз по рейтингам — стабильный, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

«Прогноз „Стабильный“ отражает наши ожидания того, что в течение ближайшего года бюджетные и внешнеэкономические показатели Узбекистана останутся сильными, однако немного снизятся вследствие дефицитов счета текущих операций (СТО) и заимствований правительства», — говорится в отчете.

S&P может повысить рейтинги (хотя и не ожидает этого в течение ближайшего года), если растущая интеграция страны с мировой экономикой и реформирование государственных компаний приведут к большему потенциалу роста и устойчивости экономики. Дальнейшая диверсификация базы доходов или структуры экспорта также будут оказывать благоприятное влияние на суверенные рейтинги.

Рейтинги могут понизиться, если интеграция с мировой экономикой приведет к значительному ухудшению бюджетных и внешнеэкономических показателей страны. Это может произойти, например, если импорт будет поддерживаться на высокой уровне и дефицит счета текущих операций будет и далее финансироваться за счет роста долга и использования активов. Агентство также может понизить рейтинги при ухудшении показателей ключевых государственных компаний, обуславливающее рост условных обязательств для правительства.

Эксперты ожидают, что внешнеэкономические и бюджетные показатели страны ухудшатся в период горизонта прогнозирования до 2022 года, однако останутся относительно сильными в международном контексте.

Позитивными рейтинговыми факторами являются позиция Узбекистана как внешнего нетто-кредитора и низкий уровень долга правительства. Эти факторы обусловлены главным образом объемом активов правительства, что связано с политикой перевода части доходов от продажи сырьевых товаров в Фонд реконструкции н развития Узбекистана, отмечается в отчете.

Рейтинги Узбекистана ограничены низким уровнем благосостояния, измеряемым показателем ВВП на душу населения, подчеркивают в агентстве. По мнению S&P, будущая экономическая политика труднопредсказуема, учитывая высокую централизацию процесса принятия решений и недостаточно развитые в международном контексте подотчетность институтов и систему сдержек и противовесов.

Рейтинги также ограничены низким уровнем гибкости денежно-кредитной политики.

В S&P ожидают замедления темпов роста кредитования по мере удовлетворения инвестиционных потребностей экономики. В 2018 году рост кредитования экономики составил около 50%, что существенно выше номинального роста ВВП. Эксперты по-прежнему ожидают значительного роста кредитования вследствие значительных потребностей в инвестировании экономики, однако, по прогнозам агентства, темпы роста будут ниже, чем в прошлом году.

Реформы банковского сектора последовали после проведения ряда широкомасштабных реформ. В частности, правительство попыталось укрепить независимость органов юстиции, отменить ограничения на свободу слова, а также повысить подотчетность органов власти гражданам. Кроме того, реформы включали принятие антикоррупционного законодательства, повышение прозрачности экономической статистики, а также либерализацию торгового режима и валютных операций.

Продолжаются реформы в секторе государственных предприятий, в частности недавно было создано, Министерство энергетики, которое будет осуществлять регуляторный надзор за нефтегазовой и электроэнергетической отраслями.

Несмотря на позитивную тенденцию, связанную с укреплением институтов, агентство полагает, что Узбекистан «начинает развитие с невысокого уровня».

«Мы считаем, что процесс принятия политических решений будет оставаться в высокой степени централизованным, сконцентрированным в руках президента, что делает будущие решения менее предсказуемыми. Мы отмечаем, что система сдержек и противовесов между структурами власти остается недостаточно развитой», — подчеркивается в отчете.

S&P ожидают, что в период нашего прогнозирования (до 2020 года) темпы роста реального ВВП будут составлять в среднем немногим более 5% за счет роста в секторе услуг, роста производства и добычи природных ресурсов. Строительный сектор обеспечивает небольшую, но увеличивающуюся долю ВВП. Долгие годы экономика была в значительной степени государственной и все еще сильно зависит от государственных предприятий, которые вносят значительный вклад в ВВП страны, считают в агентстве.

Эксперты полагают, что успешные реформы в секторе государственных предприятий, включая модернизацию операционной деятельности и выведение их на безубыточный уровень могут привести к большему потенциалу роста экономики Узбекистана.

Население Узбекистана — достаточно молодо: почти 90% граждан находятся в трудоспособном возрасте или еще не достигли его, что создает возможности для роста экономики за счет увеличения предложения рабочей силы. Тем не менее, ситуация в стране остается сложной в плане покрытия

предложения рабочей силы спросом, отмечается в отчете. Несмотря на устойчивый рост, показатель ВВП на душу населения остается низким и составляет около 1700 долларов по состоянию на конец года.

Уровень долларизации депозитов уже составляет менее 50%, и, как ожидают в агентстве, темпы роста депозитов в национальной валюте будут превышать темпы роста вкладов в иностранной валюте. Это, по мнению экспертов, снижение уровня долларизации должно способствовать повышению эффективности механизмов трансмиссии денежно-кредитной политики.

Тем не менее, оценка денежно-кредитной политики по-прежнему ограничивается высоким уровнем инфляции. В качестве позитивного фактора S&P отмечает, что центральный банк осуществляет переход к таргетированию инфляции, который, однако, займет несколько лет.

По прогнозам экспертов, уровень инфляции в стране останется выше 10% в течение периода прогнозирования и составит в среднем 15% в 2019 году. Более открытая торговая политика позволила приблизить внутренние цены к региональным и мировым, оказывая инфляционное давление на цены товаров, производимых в Узбекистане. Повышение зарплат в общественном секторе и либерализация регулируемых цен также могут обусловить инфляционное давление, говорится в отчете.

Укрепление торговых связей с соседними странами должно способствовать увеличению объемов экспорта из Узбекистана, особенно сельхозпродуктов. Туризм также является растущей составляющей экспорта. Тем не менее, большую часть экспорта по-прежнему составляют сырьевые товары: примерно 50% приходится на золото, друге металлы и природный газ. Другой важной составляющей счета текущих операций являются денежные переводы большого числа граждан Узбекистана, работающих за рубежом, в частности в России, отметили в агентстве.

Эксперты ожидают, что бюджет правительства будет исполняться с дефицитом в размере около 2% ВВП в прогнозируемый период. В агентстве полагают, что правительство увеличит расходы на социальные нужды в таких сферах, как образование и здравоохранение, однако также ожидают роста капитальных расходов из-за потребностей экономики в развитии инфраструктуры.