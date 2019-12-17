Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 декабря прибыл в город Нагою, который значится первым пунктом в программе его официального визита в Японию.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в аэропорту Тюбу Шавката Мирзиёева с супругой встретили представители официальных кругов Японии.

На фотографиях видны мэр Нагои Такаси Кавамура и глава Парламентской лиги дружбы «Узбекистан-Япония», бывший посол Японии в Ташкенте Кёко Накаяма.





18 декабря президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч и мероприятий в Нагое и Токио. В частности, запланированы переговоры с руководителями префектуры Аичи и мэрии Нагои и посещение Университета Нагои.





В Токио состоятся встречи с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, представителями Парламентской лиги дружбы «Узбекистан-Япония» и представителями японских компаний и банков.





Накануне визита Узбекистан посетил мэр Нагои, которого принимал президент Шавкат Мирзиёев. Они обсуждали подписание соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Нагоей, проект по созданию Парка высоких технологий в столице Узбекистана и другие вопросы.



