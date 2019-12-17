Узбекско-японский бизнес-форум состоялся в Токио 16 декабря, в преддверии визита президента Узбекистана. В мероприятии участвовали представители более 500 японских компаний и организаций, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Программа форума включила в себя пленарное заседание и несколько секционных сессий, посвященных перспективным отраслям экономики. По итогам мероприятия подписаны инвестиционные соглашения и торговые контракты в сферах энергетики, горнодобывающей и химической отраслей, автомобилестроения, машиностроения, легкой промышленности, плодоовощеводства, фармацевтики, здравоохранения и инфраструктурного строительства, говорится в сообщении.

Подписан меморандум об экономическом и промышленном сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Бюро торговой политики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Министерство жилищно-коммунального обслуживания и Институтом экономики и энергетики Японии совместно разработают программу развития системы теплоснабжения и генеральный план развития Узбекистана.

В Навоийской области на базе японских технологий будут проведены геологические изыскания при участии Японской национальной корпорацией нефти, газа и металлов (JOGMEC), а Японская организация по внешнему техническому содействию в области медицинского оборудования (OMETA) намерена создать в Ташкенте Японско-узбекский медицинский информационный центр.

Крупные инвестиции будут привлечены в сферу автомобилестроения за счет сотрудничества японских Isuzu Motors и Itochu Corporation с «Узавтосаноат».

Коммерческие банки Узбекистана подписали ряд документов с MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking о привлечении дополнительных инвестиций для финансирования проектов малого и среднего бизнеса.

В ходе визита президента Шавката Мирзиёева ожидается подписание целого ряда соглашений и контрактов, уточнили в МИВТ.