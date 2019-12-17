Главное управление строительства Ташкента 12 декабря разослало рекламным агентствам — владельцам столичных рекламных конструкций — письмо с извещением о недостатках, выявленных в процессе «визуальной инвентаризации», сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

В процессе инвентаризации было установлено, что значительная часть билбордов не оснащена информацией об имущественной принадлежности конструкций какому-либо физическому или юридическому лицу.

«Кроме того, подавляющее большинство рекламных щитов повреждены ржавчиной, не покрашены, сами рекламные баннеры во многих случаях либо выцвели, либо порваны, что пагубно сказывается на облике столицы», — говорится в сообщении.

Согласно требованию, изложенному в письме, в срок до 26 декабря рекламным агентствам надлежит снабдить конструкции информацией об их имущественной принадлежности — номером телефона или названием компании. Помимо этого, агентствам вменяется в обязанность осмотр своего имущества и приведение его в удовлетворительное техническое состояние.

Председатель Ассоциации коммуникационных агентств Узбекистана Алишер Нажмитдинов напомнил, что требование регулятора предусматривает в случае неисполнения предписания демонтаж и утилизацию бесхозных конструкций.

«Нашей ассоциации не хотелось бы доводить ситуацию до крайности, и мы призываем агентства провести все необходимые мероприятия для повышения прозрачности данной отрасли», — цитирует Алишера Нажмитдинова пресс-служба столичного хокимията.

Как отмечается в сообщении, предписание Главного управления строительства города Ташкента основано на статье 212 Гражданского кодекса (самовольная постройка и ее последствия), пункте 7 постановления Кабинета Министров №702 от 30 августа 2018 года, а также пунктов 4 и 5 постановления Кабинета Министров №41 от 12 февраля 2018 года.