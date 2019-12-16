В Узбекистане открылся первый отель международного бренда Hilton Hotels & Resorts. Презентация Hilton Tashkent City прошла в минувшую субботу, а с понедельника он официально открыл двери.

Здание отеля, построенного на территории Tashkent City, имеет 21 этаж. Это первый из шести отелей, которые будут действовать в международном деловом центре.

Как сообщил на презентации директор Hilton по развитию в странах СНГ и России Алексей Шаталов, в будущем отели этого бренда могут появиться и в других городах Узбекистана.

«Сейчас мы ведем переговоры и по Ташкенту, и по Бухаре, и по Самарканду, и по Хиве. Точных планов я пока озвучить не могу, идет переговорный процесс, но мы уверены в успешном будущем бренда в Узбекистане», — сказал он.

Среди 258 номеров отеля — стандартные и представительские номера, угловые люксы и 8 президентских люксов, оформленных во французском, английском, арабском и классическом стилях. Президентский люкс занимает площадь более 250 кв. м и включает в себя гостиную, обеденную зону и кухню.

Для проведения мероприятий в Hilton Tashkent City предусмотрены пять многофункциональных конференц-залов и банкетный зал с выходом на летнюю террасу. Общая площадь этих помещений превышает 2450 кв. м. Все конференц-залы расположены на первом и втором этажах и имеют естественное освещение. Расположенный рядом с отелем Конгресс-центр способен вместить до 4000 человек.

В Hilton Tashkent City имеются несколько ресторанов с кухней разных регионов мира, один из которых находится на 21-м этаже, спа-комплекс, бассейн, круглосуточный фитнес-центр, финскую и паровую сауны.

Гостиничному бренду Hilton (США) в этом году исполнилось 100 лет. Компания имеет 585 отелей по всему миру.