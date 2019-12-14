Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 25-м пленарном заседании в субботу одобрил закон «О специальных экономических зонах», передает корреспондент «Газеты.uz».

Специальной экономической зоной, согласно документу, признается территория с определенными границами и специальным правовым режимом, специально выделенная в целях привлечения иностранных и отечественных инвестиций, высоких технологий и управленческого опыта для ускоренного социально-экономического развития соответствующего региона.

СЭЗ создается по решению президента сроком на 30 лет. Она может быть пяти видов: свободная экономическая зона, специальная научно-технологическая зона, туристско-рекреационная зона, зона свободной торговли и особая промышленная зона.

В законе прописаны требования к инвестиционным проектам, предлагаемым для реализации на территории СЭЗ, виды запрещенной на них деятельности, основания для ликвидации, порядок получения статуса участника СЭЗ, его права и обязанности.

Отдельная статья закона посвящена гарантиям правовой защиты участников СЭЗ. Так, при изменении налогового законодательства они вправе применять, в течение срока действия льгот, но не более 10 лет, нормы и положения по уплате налогов, действовавшие на дату их регистрации участниками СЭЗ.

Убытки, а также упущенная выгода и моральный вред, причиненные юридическим и физическим лицам в результате необоснованного вмешательства в их деятельность государственных и других органов либо должностных лиц, подлежат возмещению или компенсации в судебном порядке, говорится в документе.

Сенаторы при одобрении документа отметили, что действующая редакция закона «О свободных экономических зонах» не регулирует деятельность свободных экономических зон комплексно и требует доработки.

«Наличие большого количества подзаконных актов, отсутствие комплексности специального законодательного документа прямого действия порождает возникновение коллизий и появление негативного мнения у потенциальных инвесторов о стабильности законодательства в данной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы Сената.