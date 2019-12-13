По всему миру проходит глобализация всех сфер жизни: политика, экономика, культура. Развитие личностных качеств в ребенке также должно отражать глобальный подход. В The British School of Tashkent верят, что образование должно включать в себя не только знания, но и социально-эмпатический рост личности. Поэтому для стимуляции развития личности школа ввела две мировые программы расширения потенциала учащихся — клуб «Модель ООН» и программу Международной премии герцога Эдинбургского.





Модель ООН

«Модель ООН» считается одним из наиболее популярных и активно развивающихся студенческих и образовательных форматов международного уровня. Ежегодно в мире проводятся около 400 таких моделей, направленных на привлечение внимание детей к изучению деятельности Организации Объединенных Наций.

В формате модели ООН школьники и студенты — моделисты — играют роль представителей государств, обсуждают актуальные мировые проблемы и стараются найти подходы к их решению со стороны позиции представляемой страны. Таким образом, конференция развивает ряд способностей участников, среди которых: навыки публичных выступлений, переговоров, дискуссии, работы в команде, критического анализа, поиска решения проблем, лидерства и дипломатии.

В 2018 году по просьбам учащихся в The British School of Tashkent был открыт клуб «Модель ООН». Раз в неделю под руководством самих студентов проводятся собрания клуба, где отрабатывают все необходимые навыки для участия в конференции.

В 2019 году участники клуба «Модель ООН» посетили свою первую конференцию в Астане и приняли участие на международной конференции Nord Anglia в Женеве. А в конце ноября моделисты The British School of Tashkent отправились на международную Модель ООН в Оксфорд, которая прошла в колледже Оксфордского Университета в Великобритании.





Международная премия герцога Эдинбургского

Премия Герцога Эдинбургского или DofE — это престижная награда, которая вручается молодым людям от 14 до 24 лет за активную общественную деятельность. Она действует более чем в 144 странах мира и обладает особой ценностью в сфере образования.

Международная премия герцога Эдинбургского — одна из ведущих программ поддержки развития личности молодежи. В ней может принять участие каждый, вне зависимости от социального происхождения. Получение этой премии является личным достижением и помогает узнать свои возможности.

Структура премии состоит из трех уровней, у каждого из которых есть возрастное ограничение и определенный период прохождения:

бронзовый уровень — от 14 лет, продолжительность 6 месяцев;

серебряный уровень — от 15 лет, продолжительность 9 месяцев;

золотой уровень — от 16 лет, продолжительность 12 месяцев.

Каждый уровень состоит из четырех разделов, каждый из которых должен быть завершен:

Раздел навыков — включает в себя развитие личных интересов, практических и социальных навыков. К популярным вариантам среди молодежи относятся: музыка, искусство, кулинария, обучение вождению и изучение языка жестов. Волонтерство — участники программы организовывают помощь нуждающимся, устраивают сборы средств для малоимущих и больных, помогают создавать приюты для бездомных. Физическое развитие. Раздел направлен на физическое развитие и укрепление здоровья молодежи. Участники совершенствуют навыки игры в футбол, теннис, учатся скалолазанию, занимаются балетом и другими видами спорта. Приключения. Участники присоединяются к походам и экспедициям, где обучаются ориентированию на незнакомой местности и проживанию в некомфортных условиях. Мероприятия организовываются Центром присуждения премий и проводятся только после всестороннего планирования и детальной оценки рисков.





The British School of Tashkent является первым независимым центром присуждения премий в Узбекистане, и с начала сентября зарегистрировала около 50 участников на участие в DofE.

The British School of Tashkent ведет свою деятельность с 2010 года. Сейчас в ней обучаются более 650 студентов от 2 до 16 лет. Школа предоставляет объединенную систему образования, которая полностью аккредитована Государственным центром тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Британской экзаменационной комиссией, а также экзаменационными комиссиями Cambridge International Examinations (CIE) и Edexcel.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 71−268−55−61, (+998) 71−268−55−62

Адреса кампусов школы:

Кампус «Сайрам»: Мирзо-Улугбекский р-н, улица Сайрам, 30а; Кампус «Каландар»: Мирзо-Улугбекский р-н, улица Сайрам, 3.

Сайт: britishschool.uz

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