Британский Совет объявляет набор на участие в Future News Worldwide 2020 — престижной международной конференции для журналистов нового поколения. Мероприятие организуется Британским Советом в партнерстве с ведущими мировыми медиа-организациями. Целью проекта является оказание помощи молодым людям в установлении связей по всему миру и совершенствовании различных навыков в области журналистики.

100 студентов — блогеров, видеоблогеров, фотожурналистов и корреспондентов — со всего мира смогут бесплатно принять участие во встрече, которая будет проходить в июле 2020 года в Sky Central — штаб-квартире Sky Group в Айлворте (Лондон).





В конференции примут участие такие мировые гиганты медиа-бизнеса, как Reuters, Google News Initiative и Facebook, а также ряд британских школ журналистики. Для начинающих журналистов это будет отличная возможность отточить свое мастерство и наладить соответствующие контакты по всему миру.

На прошлогодней конференции приняли участие многие из наиболее опытных и именитых редакторов газет и журналов, теле- и радиоведущих и корреспондентов со всего мира. Они поделились своими знаниями и взглядами с участниками из 50 стран. Среди выступавших были Джон Сноу с 4-го канала, Кристина Лэм — ведущий корреспондент международных новостей в Sunday Times, глава отдела мировых новостей Reuters Ник Тэттерсолл, а также Сринивасан Джейн — главный редактор New Delhi Television.





Программа Future News Worldwide 2020, разработанная для нового поколения создателей новостного контента, будет не менее разнообразной и насыщенной. Судя по прошлогодней конференции, когда список претендентов на участие превышал 3 тысячи человек, в этот раз конкурс будет серьезным.

«Если вы начинающий специалист, который хочет преуспеть в журналистике, я рекомендую вам подать заявку на эту медиа-программу. Это редкая возможность, где вы можете быть среди ведущих журналистов в штаб-квартирах медиа-гигантов и обмениваться знаниями и опытом с самыми талантливыми молодыми журналистами. Кроме того, это даст вам возможность построить крепкий нетворкинг по всему миру», — поделилась впечатлениями Шахноза Шамсуддинова, участница Future News Worldwide 2019 из Узбекистана.





Подать заявку могут студенты и аспиранты вузов любой страны, включая Узбекистан в возрасте от 18 до 25 лет на 1 июля 2020 года. При этом кандидаты должны владеть английским языком на продвинутом уровне и демонстрировать свое желание продолжать карьеру в журналистике.

Узнать больше о программе и подать заявку на участие можно по ссылке.

Крайний срок подачи заявок 14 февраля 2020 года.

Британский Совет является международной организацией, работающей в области культурных связей и образования в более 100 странах по всему миру. Организация осуществляет деятельность в таких областях, как искусство, культура, английский язык, образование и гражданское общество.

В прошлом году организация напрямую взаимодействовала с более 65 миллионами человек, а общее количество людей, воспользовавшихся услугами Британского Совета, в том числе онлайн-ресурсами, теле- и радиотрансляциями и публикациями, составило 731 миллион человек.

Организация пытается изменить к лучшему жизнь людей в странах, в которых работает, предоставляя им возможности, налаживая взаимосвязи и создавая доверительные отношения.

Британский Совет, основанный в 1934 году, является британской общественной и благотворительной организацией, управление которой осуществляется Королевской хартией и общественным органом Великобритании. 15% фондового капитала обеспечивается на постоянной основе правительством Великобритании.

Подробную информацию можно получить по e-mail: rosalind.gould@britishcouncil.org

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