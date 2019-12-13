Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном по итогам парламентских выборов 12 декабря завоевала 355 из 650 мест в Палате общин, сообщила русская служба BBC.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 202 мандата, Шотландская национальная партия — 48 мандатов, Либерально-демократическая партия — 10 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия — 8, Партия Уэльса — 4, зеленые — 1. Кроме того, в парламент проходят 14 независимых депутатов.

Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года королевство формально покинет ЕС.