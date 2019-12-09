Рано утром 6 декабря в махалле «Бойгунди» Касанского района Кашкадарьинской области во дворе своего дома был найден повешенным 17-летний Б. Н. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Юношу обнаружил его брат, который отрезал петлю ножом и отвез его тело в районное медицинское объединение, но было уже поздно.

Близкие родственники Б. Н. сообщили, что в семье не было конфликтов, которые могли бы привести к трагедии.

Они рассказали, что юноша регулярно занимался физкультурой и в то утро после привычной пробежки пошел заниматься на турник, а спустя некоторое время его увидели повешенным. На теле покойного не обнаружено других телесных повреждений, кроме следов от петли.

Сайт газеты «Новости Кашкадарьи» пишет, что парень, у которого остались два брата и сестренка, мечтал стать сотрудником органов правопорядка.

Прокурор района Улугбек Эргашев сообщил, что на данный момент выясняется, было ли это самоубийство или инсценировка с целью скрыть убийство.