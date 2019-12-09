В Узбекистане планируется полностью автоматизировать процесс распределения дел между судьями, а также публиковать решения экономических судов без согласия сторон или обезличивания. Проект закона об этом, разработанный Верховным судом, опубликован для общественного обсуждения.

Документом предлагается исключить из статьи 38 закона «О судах» пункт, согласно которому председатель межрайонного, районного (городского) суда по гражданским делам, районного (городского) суда по уголовным делам, межрайонного, районного (городского) экономического суда и районного (городского) административного суда может распределять дела между судьями, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.

Проект предполагает включение в закон новой статьи 69−1 (распределение дел между судьями):

В судах дела распределяются автоматически, с использованием автоматизированной информационной системы, по принципу случайного распределения.

Порядок автоматического распределения дел с использованием автоматизированной информационной системы в судах утверждается Верховным судом Республики Узбекистан.

В случае временного сбоя в работе информационной системы автоматического распределения дел допускается распределение дел между судьями без использования информационной системы в порядке очередности, что подразумевает распределение дел между судьями с соблюдением очередности поступления дел и в алфавитной последовательности фамилий судей.

Может измениться и порядок публикации на официальном сайте суда судебных актов экономических судов, вступивших в законную силу (за исключением актов, принятых в закрытом судебном заседании). В случае принятия изменений документы начнут публиковать без согласия сторон или обезличивания.

Кроме того, предлагается обязать хозяйствующие субъекты, которым предъявлена претензия, давать на нее ответ в 15-дневный срок (сейчас — 30-дневный) со дня получения претензии.