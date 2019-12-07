Президент Узбекистана подписал новый закон «О профессиональных союзах». Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 24 октября и одобрен Сенатом 30 ноября.

Действовавший до этого закон «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности» был принят 2 июля 1992 года. Как отмечали разработчики, его положения значительно устарели концептуально и не отражали отдельные нормы Трудового кодекса и законов «О занятости населения», «Об охране труда», «О негосударственных некоммерческих организациях».

Принятый закон должен способствовать усилению защиты прав и интересов работников, созданию гарантий для профсоюзов в решении социально-экономических вопросов, а также совершенствованию механизмов взаимодействия профсоюзов с работодателями и органами государственной власти.

Как сообщается в материале председателя Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддина Низамходжаева, опубликованном на сайте верхней палаты парламента, основными принципами деятельности профсоюзов определены законность, добровольность, недопустимость дискриминации, независимость и самоуправление, равноправие, а также гласность и открытость.

Законом устанавливаются гарантии соблюдения прав профсоюзов и их объединений. Госорганы, их должностные лица и работодатели должны обеспечивать соблюдение прав профсоюзов и их объединений. Вмешательство в деятельность профсоюзов, в том числе требование предоставления документов о деятельности, а также прекращение деятельности по инициативе госорганов, их должностных лиц и работодателей запрещено.

Документом предусматриваются государственная поддержка деятельности профсоюзов, гарантии права их собственности, гарантии для работников, избранных в профсоюзные органы и не освобожденных от производственной работы, и работников, избранных в профсоюзные органы и освобожденных от производственной работы, а также дополнительные трудовые гарантии для работников, избравшихся в профсоюзные органы.

Регламентируется порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности профсоюзов, их объединений, подразделений и первичных профсоюзных организаций, экономические основы их деятельности, права профсоюзов, их объединений, подразделений и первичных профсоюзных организаций.

Объектом общественного контроля, осуществляемого профсоюзами, является деятельность госорганов, их должностных лиц, работодателей по обеспечению исполнения нормативно-правовых актов и нормативных документов в области технического регулирования, касающихся социально-экономических прав и интересов работников, а также по выполнению коллективных договоров и соглашений, реализации проектов и программ, осуществляемых в рамках социального партнерства.

Отдельно закреплены нормы относительно социального партнерства в сфере труда и его основных принципов, сторон социального партнерства в сфере труда, Комиссии по социально-трудовым вопросам, а также формы социального партнерства в сфере труда.