В Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ) вскоре после назначения нового ректора введено пятидневное обучение и отменена учебная форма. «Газета.uz» спросила студентов и руководство вуза, а также Министерство высшего и среднего специального образования о том, как изменения отразятся на учебных планах, требованиях к внешнему виду студентов и самостоятельной работе по субботам.

Пятидневное обучение

Решение о переходе на пятидневное обучение было принято в соответствии с концепцией дальнейшего развития университета и с учетом многочисленных пожеланий студентов и преподавателей, рассказали «Газете.uz» в пресс-службе ТГЭУ.

Суббота объявлена днем самообразования. Помимо самостоятельных работ, студенты будут участвовать в мастер-классах, семинарах и тренингах с участием иностранных педагогов, специалистов министерств и ведомств и опытных практиков.

В прошедшую субботу для студентов провели семинар сотрудники Государственного комитета по развитию туризма, сказал начальник пресс-службы вуза Ойбек Кушбаков.

Учебные занятия, которые проводились по субботам, теперь проходят по будням. В течение пяти дней студенты учатся по три пары в день.

«Этот объём учебной нагрузки соответствует учебному плану и не создает никаких затруднений для освоения предметов. В течение недели преподаватели проводят занятия в соответствии с расписанием. В субботу преподаватели будут иметь больше возможностей работать над совершенствованием своего педагогического мастерства, разработкой новых учебных пособий», — отметили в вузе.

Ожидается, что эти преобразования помогут в улучшении успеваемости студентов и их практических навыков, закрепляемых благодаря субботним мероприятиям, что в конечном итоге послужит более полному раскрытию их потенциала.

В Минвузе «Газете.uz» сообщили, что если университет может обеспечить соответствие учебного процесса стандартам образования, то он вправе пересмотреть формат обучения.

«У ректоров теперь полномочия шире, чем были раньше. Они могут определять плату за контрактное обучение, открывать факультеты, вести зарубежное сотрудничество. Министерство обозначает количество часов по предметам, стипендии, прием студентов, увеличение охвата высшим образованием и создает условия для его развития», — отметили в министерстве.

Начальник пресс-службы Минвуза Фарход Бабашев добавил, что все решения должны соответствовать государственным образовательным стандартам. Студенты должны заниматься в библиотеках, а педагоги — проводить семинары.

«Суббота — не выходной день для вузов. Это не пятидневное обучение, просто в субботу образование либеральнее. Ректорат должен серьезно заниматься организацией самостоятельной работы. Представители министерства могут прийти на проверку в вуз, и если в субботу в нем будет пусто, это не соответствует требованиям», — сказал он.

Форма

Студенты ТГЭУ, с которыми поговорила «Газета.uz» (имена они попросили не называть), рассказали, что у них теперь есть возможность по выходным больше времени уделять работе по специальности и отдыху. Они также поддержали отмену обязательной формы, подчеркнув, что выбор одежды и обуви не связан со способностью студента получать знания и его отношением к учебе.

«На встрече ректора со студентами было объявлено о проведения недели стартап-проектов. Со стороны студентов было предложено участвовать в проекте в удобной одежде. Тем не менее, в соответствии с правилами внутреннего распорядка вуза студентам рекомендована протокольная форма одежды», — пояснили в пресс-службе ТГЭУ.

«Какая-то граница должна быть. Здесь речь идет об имидже вуза. Вузы не должны забывать, что это государственные учреждения», — считает Фарход Бабашев.

Он добавил, что решение об отмене формы должно быть принято совместно с руководством вуза, Союзом молодежи, ученым советом и студентами.