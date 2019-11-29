С ростом темпа жизни населения, особенно в городах, трансформируются каналы взаимодействия банка с клиентами. Люди не хотят тратить время на посещение филиала кредитной организации и предпочитают получать услуги более быстрым и доступным способом, например, через интернет или банкомат.

О том, каким в ближайшие годы будет канал банковского самообслуживания, какие существуют тренды в сфере взаимодействия с клиентами и как это позволяет банкам снижать операционные расходы, эксперты рассказали на конференции Banking Fusion 2019 в Ташкенте 27 ноября. Ее организатором выступила компания банковских технологий из Литвы BS/2 при поддержке Ассоциации банков Узбекистана и международных корпораций Diebold Nixdorf и Sargent & Greenleaf.





В конференции приняло участие более 100 участников из Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Таджикистана, Узбекистана и Швейцарии. Спикеры рассказали о решениях, которые помогают управлять наличным денежным обращением, о биометрических технологиях, обеспечивающих безопасность банкоматов, о международном опыте внедрения банкоматов с системой рециркуляции.

«В Узбекистане мы видим громадный интерес к инновационным технологиям. В правительстве есть понимание, что сегодня необходимо инвестировать в технологии завтрашнего дня. Страна уже сегодня активно внедряет интернет-банкинг, использует современные устройства самообслуживания, следуя последним мировым тенденциям. Например, банки через различные каналы коммуникации выявляют потребности клиентов и предоставляют им более персонализированные услуги», — отметил председатель правления группы предприятий Penki kontinentai Идракас Дадашовас.





Выступая с приветственным словом, директор департамента по развитию информационно-коммуникационных технологий Ассоциации банков Узбекистана Темур Эгамбердиев подчеркнул, что внедрение новых технологий является основой экономического развития страны.

«Ассоциация банков Узбекистана помогает представителям финансового сектора республики использовать инновационные технологии для создания удобств пользователям банковских услуг. Банки открыты к изучению и внедрению новых технологий для развития своего бизнеса и экономики Узбекистана в целом», — добавил он.





В Узбекистане широко применяется практика переноса операционной деятельности в системы банковского самообслуживания. Например, многие банки активно внедряют в банкоматы функцию обмена валюты, которая пользуется в последнее время большим спросом у населения.

«В последние годы растет потребность услуги по осуществлению обмена валюты. Наш банк в конце 2018 года приобрел и установил 40 банкоматов с такой функцией. Общий оборот операций по обмену валюты составил $4,6 млн. Предоставление такой услуги позволило нам занять одну из лидирующих позиций среди банков Узбекистана по объему конвертируемых с банкоматов средств», — отметил начальник управления платежных систем банка «Асака» Фархад Шаниязов.





Параллельно с конференцией проходила выставка банковского оборудования, разделенная на несколько тематических зон, посвященных расширению функциональности банкоматов, объединению каналов мобильного банкинга с банкоматами, безопасности устройств самообслуживания, развитию эквайринговых сетей, а также управлению наличным денежным обращением.

«В Казахстане, где население составляет около 18 миллионов человек, есть 12 тысяч банкоматов. В Узбекистане в три раза меньше устройств и почти в два раза больше население. Поэтому сейчас главная задача для страны — насыщение рынка необходимым количеством банкоматов. При этом мало просто установить оборудование, нужно его грамотно инкассировать, управлять парком банкоматов, обеспечивать его безопасность. Цель данной конференции — познакомить участников сферы с решениями, которые позволят удовлетворить потребности будущего», — сказал руководитель отдела маркетинга BS/2 Кирилл Овсянников.





Он также добавил, что во многих странах центральные банки устанавливают требование по обязательному использованию видеокамер на банкоматах. По мнению Овсянникова, для защиты не только оборудования, но и владельцев карт, необходимо направлять инвестиции на развитие систем видеонаблюдения и внедрение таких инновационных технологий, как распознавание лиц. Таким образом, банки смогут обезопасить банкоматы и предотвратить случаи кражи данных с карт пользователей.

«Мы очень рады, что конференцию посетило большое количество представителей финансовых учреждений из разных стран мира. Это еще раз подтверждает, что в последние годы стремительно развивается технологическая модернизация финансового рынка Узбекистана. Наша компания инвестирует в организацию подобных мероприятий, чтобы делиться опытом и инновациями в банковской отрасли с клиентами и партнерами в Узбекистане», — говорит региональный руководитель компании BS/2 и директор компании «BS/2 Узбекистан» Антон Валинчус.

Завершил конференцию экспертный круглый стол, в ходе которого спикеры и представители банков обсудили основные тренды отрасли, а также вызовы, стоящие перед участниками рынка.

Компания Penkių kontinentų bankinės technologijos (BS/2) группы предприятий Penki kontinentai специализируется на предоставлении аутсорсинга IТ-услуг, разработке программного обеспечения, поставке банковского оборудования, а также услуг системной интеграции и технического обслуживания. Продукция компании поставляется в 80 стран мира. BS/2 имеет представительства в Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане.

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