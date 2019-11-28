Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 28 ноября прибыл с рабочим визитом в Ташкент. Визит начался с переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и их перспективы. Обсуждались наращивание взаимной торговли, реализация совместных проектов в области машиностроения, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях.

29 ноября в Ташкенте состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Президенты выразили единое мнение, что она послужит укреплению отношений дружбы, добрососедства и партнерства в регионе.





Сразу после переговоров Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с экспозицией книг авторства президента Туркменистана на узбекском языке. Ранее в Ташкенте прошла выставка этих книг. Среди них — издания «Здоровье — источник счастья», «Культура — бесценное сокровище народа», «Живая легенда» и «Чай — лекарство и вдохновение».

Шавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову первые экземпляры его трудов, изданных в Узбекистане.