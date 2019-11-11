Служба скорой медицинской помощи Ташкента до конца года получит 150 современных реанимобилей марки Ford, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. На сегодняшний день уже поставлены 9 автомобилей.

Проект, получивший название «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи Ташкента», стоимостью 11,9 млн долларов США реализуется Минздравом совместно с Министерством по развитию ИТ и коммуникаций и китайской Henan Costar Group.

В салонах новых автомобилей установлены камеры видеонаблюдения для дистанционной связи работников скорой помощи с call-центром городской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи при необходимости консультаций с врачами.

Сейчас завершается работа по ремонту сall-центра и установке оборудования, поставленного Henan Costar Group. В тестовом режиме внедряется автоматизированная система управления службой скорой службы, она будет запущена с 1 декабря.

Второй проект, реализуемый в рамках развития в Узбекистане электронного здравоохранения, предусматривает внедрение ИКТ в деятельность службы скорой помощи во всех регионах страны. Партнером проекта выступает китайская Huawei, его стоимость 155 млн долларов. В настоящее время идут переговоры по привлечению средств для проекта.

Проектом намечено оснащение современными ИКТ call-центров службы скорой медицинской помощи всех регионов Узбекистана и обновление существующего автопарка скорой помощи.